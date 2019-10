Lia, une jeune américaine de 24 ans décide de débuter sa vie personnelle d’une drôle de façon.

Vendre sa virginité ? Un choix assumé

C’est sur le site de Cinderella Escorts que la jeune fille a pu mettre en vente sa virginité. Depuis quelques temps maintenant, ces pratiques deviennent de plus en plus courantes. Pourtant la jeune femme a levé le voir sur ce sujet tabou et a expliqué calmement son choix qui était murement réfléchi et financièrement très attractif.

Les offres sur le site Internet se sont envolées mais c’est finalement un homme politique très connu qui a « remporté » l’enchère d’un montant pour la modique somme de 1,3 millions de livres (soit environ 1,4 millions d’euros).

1,4 millions d’euros : un début confortable dans la vie active

La jeune femme a également déclaré dans une interview au DailyMail qu’elle était débutait un master en science politique et que rencontrer une personne aussi haut placée, pouvait lui permettre d’apprendre beaucoup de choses sur le sujet. Lia a également évoqué le fait qu’elle allait commencer sa propre carrière « sans stress et en étant financièrement à l’aise » . Grâce à la générosité de ce politicien, la jeune fille pourra couler des jours heureux avant de trouver le métier de ses rêves.

Un homme qu’elle appris à connaître et avec qui est elle est restée en « bons termes »

Outre le fait qu’elle lui ait vendu sa virginité, Lia a appris à connaitre l’homme pendant 2 mois. Durant cette période, l’homme est devenu son « sugar daddy » et l’a couvert de cadeaux pour la modique somme de 40.000 euros. La jeune femme a alors déclaré : « c’est très excitant de rencontrer un homme avec un tel pouvoir ! À mon âge on ne rencontre pas ça ! Qu’un homme comme lui s’intéresse à moi, je trouve ça, flatteur ! » .

Si la jeune femme reconnait ne pas avoir eu beaucoup de plaisir lors de l’acte sexuel, elle assure qu’elle est restée en bons termes avec le politicien même après la fin de leur « contrat » .