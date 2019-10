Monica Bellucci dévoile une photo d’elle nue (photo & vidéo)

La belle Monica en tenue d’Eve !

S’il y a bien une célébrité qui brille par sa beauté, sa classe, son charme, son élégance et j’en passe, c’est Monica Bellucci. En effet, à 53 ans, l’actrice est considérée comme l’une des plus belles femmes du monde. Et il est vrai qu’elle est d’une beauté incroyable. À l’occasion des 30 ans de la version Italienne du Magazine Elle, Monica Bellucci a décidé de partager des photos d’elle prises par le photographe du magazine, Fabri­zio Ferri. Parmi ces clichés, un en particulier a retenu l’attention des internautes. Et pour cause, on peut voir Monica allongée dans un hamac, entièrement nue.

On peut voir la belle Monica bras au-dessus de la tête, yeux fermés et plus belle que jamais. Le cliché a été pris à la fin des années 1990. Les internautes se sont montrés plus qu’élogieux envers l’actrice et on comprend pourquoi ! Comment trouvez-vous Monica ? Sublime comme à son habitude ? Découvrez la dans la vidéo ci-dessus !

Monica Belluci nue et sublime

Si sur ce cliché des années 90, Monica apparaît plus belle que jamais. Mais même aujourd’hui, elle est encore sublime ! Peu d’actrices peuvent se vanter d’avoir aussi bien vieilli que Monica Bellucci qui a 53 ans. Et cette photo de Monica Bellucci nue dans ses plus jeunes années nous montre bien que l’actrice est toujours aussi belle et classe. La divine actrice qui a partagé la vie de Vincent Cassel pendant 14 ans et qui a eu deux enfants avec lui ne semble pas avoir peur du temps qui passe. Elle apparaît toujours aussi rayonnante et pétillante.

Sur Instagram, 1,5 millions d’abonnés suivent Monica Bellucci et se délectent de ses photos toujours aussi sublimes. L’ancien mannequin Italien partage très régulièrement des photos de ses shootings ou de ses soirées avec ses fans, pour leur plus grand plaisir. Alors quand ils ont eu la chance de découvrir ce fameux cliché sexy de 1998 de Monica Belluci nue, ils n’ont pas boudé leur plaisir et ont été près de 100 000 à féliciter la star pour ce cliché rare.