Abass Fall : « je démissionne de Pastef si…»

Le coordonnateur du parti Pastef à Dakar s’est prononcé sur les visites de Ousmane Sonko aux leaders de l’opposition et des membres de la société civile. Selon Abass Fall, si le député et leader dudit, cité dans une affaire de viols présumés et menace avec armes à feu, a décidé de se rendre chez certains hommes politiques c’est juste pour les remercier puisque ces derniers l’ont soutenu.

Abass Fall indique que le leader du Parti Pastef a toujours combattu le régime de Macky Sall et ceux qui sont dans le faux mais « il n’a jamais dit qu’il était le meilleur des hommes politiques au Sénégal », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.

Et devant l’insistance du journaliste, le coordonnateur du parti Pastef clôt le débat: « je démissionne de Pastef si vous me sortez un passage du discours d’Ousmane Sonko où il dit qu’il est le meilleur ».