Abdou Karim Fofana : « Le Président a pris l’option de démocratiser l’accès au logement… »

Invité, ce dimanche, de l’émission « Toute la Vérité » sur la SENTV, Abdou Karim Fofana , est revenu sur l’ambitieux programme des 100000 logements du gouvernement de la République du Sénégal. Le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, après avoir loué les immenses efforts du régime en place dans ce domaine, est d’avis qu’aujourd’hui, l’option du Président de la République Macky Sall est de démocratiser l’accès au logement aux citoyens.

« Depuis 2012, des efforts considérables sont consentis pour que les sénégalais qui le désirent, aient accès à un toit. On a dépassé le stade de simples slogans. On est dans le temps de l’action utile, voire concrète. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de sénégalais éprouvent de réelles difficultés pour disposer d’un chez-soi. Aujourd’hui, l’option du Président Macky Sall, c’est de démocratiser l’accès au logement à tout le monde. On ne veut plus que de simples privilégiés s’accaparent les terres au détriment des personnes à faibles revenus. On entend corriger ces impairs. Ce qui est en train de se faire dans ce sens, ce n’est pas de vœu pieux », dit le ministre.