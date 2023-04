Abdoul Mbaye : « On a appauvri la population sénégalaise »

Ancien Premier ministre du Gouvernement du Sénégal sous Macky Sall, Abdoul Mbaye a été l’invité du Jury du Dimanche (JDD). Sur les ondes de la 90.3 Iradio, l’actuel président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) avait, en 2012 lors de sa déclaration de politique générale, dressé un tableau sombre du Sénégal dans tous ses compartiments. Interrogé par la journaliste Aïssata Ndiath Fall sur la situation politique, économique et sociale du pays de nos jours, il dit noter une stagnation, un recul.

« Il y’a quelques petits progrès en termes d’infrastructures, c’est certain. Mais malheureusement, ce n’est pas l’infrastructure qui fait le développement. Ce sont peut-être quelques signes qui peuvent être présentés comme des prétextes pour pouvoir être réélus, mais ce n’est pas ça le développement. Le Sénégal est aujourd’hui contre un mur. Il faut que tout le monde le sache et que tout le monde en ait conscience. Nous sommes contre un mur dont nous avons annoncé qu’il allait s’ériger en face de la gestion menée par le président Sall avec son équipe et sa coalition. Comment caractériser ce mur ? », s’interroge Abdoul Mbaye sur Emedia.

Toutefois, il indique qu’il faut reconnaître quand même à leur décharge qu’il y’a eu quelques événements de nature externe qui n’ont pas arrangé les choses. Mais, dit-il, bien gérer c’est également pouvoir se prémunir contre certains risques.

« Mais la situation d’aujourd’hui est celle d’une importante dégradation du pouvoir d’achat des populations sénégalaises. Une étude révèle que le Sénégal est le pays le plus cher d’Afrique. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On a appauvri la population sénégalaise. Nous avons une perte de pouvoir d’achat par une inflation extrêmement élevée. La hausse des prix est terrible et ils n’ont pas la solution. Ils ont dit acheter local sous le prétexte que l’inflation avait une origine extérieure. Mais quand vous dites acheter local, il faut que les prix locaux soient faibles. C’est le premier échec », a dit le président de l’ACT.

Avant de poursuivre : « le deuxième échec est la capacité d’intervention de l’Etat qui est épuisée par l’importance du déficit du budget. On est à plus de 1000 milliards. Ce qu’il faut savoir c’est que le budget a été adopté avec un déficit de 1045 milliards. C’est énorme. C’est au-delà des normes communautaires. Mais sur la base d’un taux de croissance de 10,1 % qui a été ramené maintenant à 8,8% mais qui ne sera pas respecté. Normalement dans un pays bien organisé, quand on réduit le taux de croissance, on revoit les grandes lignes du budget. Moins de croissance c’est moins de recettes et c’est plus de déficit. Nous sommes aujourd’hui dans un déficit encore plus important que celui qui avait été annoncé. Il y’a un troisième élément du mur qui est constitué par le taux d’endettement de notre pays qui est excessif. On est à plus de 70% c’est-à-dire au-delà de la norme communautaire et on n’a plus de marge de manœuvre malheureusement. Ces éléments financiers sont aussi le reflet d’une catastrophe économique par la production ».