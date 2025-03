Abdoul Mbaye pour l’abrogation totale de la loi d’amnistie

La proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie déposée par le député Amadou Ba de Pastef fait encore jaser. Après la réaction de plusieurs hommes politiques, c’est au tour d’Abdoul Mbaye de donner son point de vue. Dans un post sur les réseaux sociaux, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail exprime sa totale désapprobation à l’idée d’abroger la loi d’amnistie de manière interprétative.

«Quand on est contre une loi, on l’abroge dès que possible. La maintenir en facilitant son interprétation signifie que l’on y tient. Abrogez la loi d’amnistie de 2024 et votez-en une autre conforme à vos objectifs. Ne pas oublier de se faire conseiller par les institutions compétentes», a publié l’ancien Premier ministre.