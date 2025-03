Abrogation de la loi d’amnistie : L’APR critique la position des députés de Pastef

Dans une déclaration publique, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) est revenue sur la loi d’amnistie adoptée sous l’égide du Président Macky Sall, soulignant l’importance historique et politique de cette décision. Selon le SEN, cette loi a été une démarche visant à offrir une « sortie de crise » après les turbulences politiques et sociales, et à renforcer la paix et la stabilité nationale en vue d’un scrutin présidentiel paisible.

Pour le Sen, « le Président Macky Sall, soucieux d’unité nationale et de développement, a introduit la loi d’amnistie, couvrant des faits de violence et des actions politiques survenues entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Cette mesure a concerné des infractions criminelles ou correctionnelles liées à des manifestations ou à des motivations politiques, tant au Sénégal qu’à l’étranger. Elle visait à pacifier l’espace politique et à garantir une élection présidentielle ouverte et inclusive, avec la participation des principaux bénéficiaires de l’amnistie ».

Ainsi, le SEN a estimé que cette loi a permis de raffermir la cohésion nationale et de promouvoir le génie sénégalais de la conciliation et du compromis, au moment où la communauté internationale suivait de près la situation du pays.

Cependant, un an après l’accession au pouvoir du régime actuel, le SEN déplore que la question de l’amnistie soit désormais instrumentalisée par le gouvernement pour détourner l’attention des échecs de sa gestion. Le SEN pointe le manque de cohérence de l’actuel pouvoir, qui, malgré ses promesses d’abroger la loi d’amnistie en cas de majorité parlementaire, semble revenir sur ses engagements.

Le SEN a critiqué les députés du Pastef, qui, au lieu de proposer une abrogation de la loi d’amnistie comme initialement promis, ont présenté une proposition de loi interprétative qu’il qualifie d’anticonstitutionnelle. Selon le SEN, cette loi aurait deux objectifs : protéger les responsables et militants de Pastef impliqués dans des actes violents entre 2021 et 2023, et incriminer les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur rôle dans la gestion des manifestations et de la tentative d’insurrection.

Le SEN qualifie cette démarche de « scélérate » et de « cynique », accusant le Pastef d’avoir pour objectif de venger un projet insurrectionnel avorté. Selon le SEN, si cette loi est votée, elle pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les policiers, gendarmes et militaires, qui, depuis l’indépendance du Sénégal en 1960, ont honoré leur serment de défendre la patrie républicaine. Le parti affirme que ces derniers risqueraient d’être poursuivis et condamnés dans un cadre politique orienté, visant à ternir l’image des FDS.

Face à cette situation, le SEN exige que la majorité parlementaire, si elle en a le courage, abroge complètement la loi d’amnistie, permettant ainsi aux responsables politiques d’affronter la justice pour leurs actes insurrectionnels. Selon le SEN, cette abrogation serait la seule manière pour le gouvernement de démontrer sa sincérité et de permettre aux responsables de rendre des comptes devant la justice, en accord avec les principes démocratiques et républicains.

Le SEN, repris par Pressafrik, appelle à une véritable responsabilité politique et à l’importance de respecter les engagements pris devant le peuple sénégalais pour garantir la transparence et la justice.