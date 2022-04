Abdoulaye Diop (APR) analyse la candidature annoncée de Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna, tout le monde avait compris ton jeu de tartuffe (imposteur) : les sénégalais attendaient que tu te prononces honteusement. Guy Marius devrait se souvenir de la grande maxime longtemps prononcée par le Président Abraham Lincoln, je le cite : « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps « .

Ce gars, petit d’esprit, manipule les travailleurs, Élèves, étudiants, villageois, les chauffeurs…à chaque fois que ces derniers revendiquent des causes nobles pour améliorer leurs conditions de vie ou pour inviter les décideurs à changer de fusil d’épaule. Mais,malheureusement, ce petit Guy Marius se présente toujours en père Noël ou en sapeur pompier, sans maîtriser le sujet, pour ,dit-il, amener ces gens à descendre dans la rue pour protester. Ndékétéyo Guy Marius Sagna déroulait son » plan d’actions » à l’insu des populations crédules mobilisées à tort . Guy et cie, si vous pensez que la politique est un tremplin au point de déclarer vos candidatures pour aller vous vautrer dans les salons de l’Assemblée nationale, vous vous trompez lourdement. Et puis,osons le dire, vos masques tombent ainsi que vos pantalons dans les jacuzzis. Mais Guy Marius, n’y a-t-il pas autre chose plus urgente dont tu devrais t’occuper ? En tout cas, les sénégalais t’attendent toujours pour des explications que tu leur dois. Faites surtout attention, le Président Macky Sall n’est pas votre alter ego en politique.

Abdoulaye Diop responsable Apr kaolack, Coordonnateur jeunesse BBY de kaolack