Abdoulaye Diop APR : « la coalition Yewwi, un repaire d’imposteurs »

Halte à la prétention démesurée ! Par Abdoulaye Diop

La beuverie de la coalition de la honte de Sonko, khalifa Sall et Serigne Moustapha Sy ne dérange nullement Benno Bokk Yakkar encore moins Son Excellence Macky Sall.

Dans quel Sénégal sommes-nous ?

Nombre de sénégalais se posent cette question pour comprendre la démarche et la façon de faire du trio qui a maille à partir avec la justice et qui veut nous diriger. Visiblement, tous les trois initiateurs de cette coalition de honte ne sont pas des références aux yeux des jeunes que nous sommes. Si le premier est accusé de viol par une masseuse, le deuxième n’oubliera jamais son séjour carcéral dû au détournement des deniers publics à la Mairie de Dakar alors que le troisième nourrit une haine inexplicable et inexpliquée envers le Président Macky Sall sans raison évoquée.

Sachez que votre beuverie ne peut même pas troubler le sommeil d’un » parti télécentre » (un parti politique qui n’existe que de nom) encore moins la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yakar.

Votre coalition est un oiseau qui vole en se déplumant et c’est sûrement ce qui justifie la présence de l’oiseau dans le logo. Vous êtes trop petits pour ébranler notre grande coalition qui, depuis 2012, gagne toutes les élections haut la main. De plus, comment expliquer la cohabitation, dans une même coalition, entre des gens qui prétendent être des antisystèmes et des adeptes du système comme le leader Takhawou sénégal et le leader du PUR. Ces gens sont des imposteurs mais ils ne peuvent pas tromper le peuple tout le temps en proférant des contre-vérités et en dealant dans le dos des sénégalais.

Vous (le trio) devriez plutôt vider vos déboires judiciaires au lieu de vous enfermer dans des salons pour comploter ; d’ailleurs ceux qui sont intelligents et ambitieux vont quitter votre barque sans destination très bientôt, avant même les élections locales, de peur d’être humiliés. Vous pensez que ce qui gagne Benno Bokk Yakar et son Président se trouve dans les conférences de presse ou dans les salles climatisées, vous vous trompez lourdement. Et Il sera toujours facile de vous écraser quand vous vous coaliserez.

À l’exception de Serigne Moustapha Sy du PUR, Khalifa Sall et Sonko en savent quelque chose car 2019 était leur baptême de feu ; et ils en ont pris pour leur grade en poussant des ailes, pensant qu’ils pouvaient renverser le choix des sénégalais Macky Sall sur le simple pouvoir de la démagogie. Résultats : les coalitions khalifa-Idy et Sonko-Jotna ont volé en éclats tout juste après la Présidentielle. Vous êtes loin de ce que vous incarnez et Bougane Gueye Dany, votre ex allié, ne me démentira pas.

Abdoulaye Diop responsable Apr kaolack