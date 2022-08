Abdoulaye Mamadou Guissé : « Ousmane Sonko dans la liste rouge de l’occident pour viol »

Ousmane Sonko dans la liste rouge de l’occident pour viol. Entre le jeu et l’enjeu : Yewwi joue l’anti-jeu, perd son âme et se vide de la bonne santé républicaine (par Abdoulaye Mamadou Guissé)

L’escroquerie politique est de vouloir coûte que coûte additionner les moutons avec les ânes afin d’obtenir une majorité hybride pour en faire une victoire stratégique sur le dos du citoyen sénégalais innocent.

Le projet de société de Yewwi askan wi est finalement en retard pour accéder à la vérité de l’histoire puisque bâti sur le mensonge, la manipulation, le viol des consciences, le Vol des rêves, et l’assassinat de tout espoir de vivre la vérité absolue, et le courage d’accepter les règles du jeu .

Ousmane Sonko est celui qui a fini de mentir froidement aux sénégalais avec sa célèbre phrase, » Karim m’a appelé mais j’ai jugé nécessaire de ne pas le prendre …par ce qu’il est élargi dans des conditions nébuleuses….Karim incarne le système que moi Ousmane Sonko je suis venu combattre… s’allier avec lui fera de moi le pire …mdr ».

Après qu’Ousmane Sonko ait violé les aspirations de la jeunesse sénégalaise en noyant son projet de société dans le jacuzzi pour d’abord affirmer dès les premières de cette insoutenable accusation par la fille de la nation de viol: 《 Je ne la connais pas, et je ne l’ai jamais vu》 et vingt deux minutes plus tard d’effacer son post sur Facebook pour organiser une conférence le lendemain avec l’aveu de taille face à ses affidés, éternels soumis et impuissants :《 J’y étais au salon de massage, sur instructions de mon oustaz pour me masser. Je suis malade depuis mon enfance.》.

Et ainsi le monde s’effondre sous les yeux de la communauté internationale, la France, les États-Unis, le Canada etc. mirent le violeur dans leur liste rouge.

Par cet anti-jeu aux antipodes de la République et des grandes démocraties, le monde civilisé confirme le lien fatal du violeur avec la violée.

Et voila le Penalties sifflé ne souffre d’aucun doute. Le viol étant confirmé par le mensonge et le refus délibéré du mis en cause de se rendre à la convocation de sa justice , lui qui soutenait combattre l’injustice, protéger les faibles, devient brusquement allergique à la transparence, à la dame justice quitte s’allier avec Karim Wade le système.

Ousmane Sonko est inarrêtable dans son jeu au cœur de l’anti-jeu, lui qui est toujours prêt à vider le sang neuf de sa jeunesse pour ne jamais mettre les pieds à la gendarmerie pour répondre à cette accusation qui restera gravée dans la mémoire de toute une génération déçue par un symbole en paille.

Macky sall a exploité le côté faible de Ousmane Sonko dira maître Abdoulaye Wade à travers un communiqué justement pour confirmer le viol , mais également pour répondre au métaphore » karim m’a appelé mais j’ai jugé nécessaire de….. Aujourd’hui Karim Wade pourrait être le sauveur du théoricien de la migration du général Degaule vers Londres….mdr. Véritablement Yewwi askan wi est inscrit dans l’avenir incertain et s’est dégradé la santé par ces anti-jeux.

Je vais conclure par Bob Marley qui disait » No Women no cry » juste pour dire ma profonde douleur de voir une fillette fragile, avec une mère décédée dans des conditions de proie dans les salons de massage tomber dans les muscles d’un monstre sans yeux et irresponsables et irrésistible dans son jeu favori : L’anti-jeu.

Abdoulaye Mamadou Guissé