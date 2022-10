Abdoulaye Mamadou Guissé raille Yewwi et galvanise Macky Sall

Monsieur le Président Macky Sall, Sortez! Sortez encore! Sortez beaucoup, et Sortez toujours à la rencontre inopinée de la jeunesse…(par Abdoulaye Mamadou Guissé)

Lorsque ce jeune vous regarde avec une admiration démesurée, et que son cœur vous parlait d’un amour limpide: » Président ! notre doléance à nous est ….. » et à la fin j’ai retenu cette prière protectrice : » Président jaam rek ngay aam ».

Monsieur le Président Macky Sall, vous avez un bilan qui nous honore et honore tout africain soucieux du développement du continent et respectueux des engagements découlant de votre plan de résilience dont l’élaboration, le développement et la phase terminale relèvent d’un miracle devin.

Je n’ai jamais imaginé une seule seconde que le Sénégal allait traverser le fleuve mortel des épreuves du Covid-19 déclinant simultanément d’avec la guerre Russo- ukrainienne dont aucune puissance moderne n’est sortie indemne.

L’adage wolof dit: « Qui vit aujourd’hui à demain, se nourrira inévitablement « .

Mais Excellence, il n’était point une évidence que notre pays soit une exception dans ce long chemin parsemé d’épreuves insoutenables, mortelles, et dominant notre siècle.

Au-delà de votre plan de résilience porteur de véritables solutions de sortie de crises, vous avez installé le Sénégal dans une zone de croissance et de plus-value.

S’il est difficile de sortir des zones de turbulences économiques et des secousses des crises mondiales, il est encore plus difficile de se mettre au sommet.

Et pourtant vous avez hissé le Sénégal au toit de l’Afrique avec une coupe d’Afrique remportée à l’extérieur ce qui constitue un autre miracle inoubliable et historique dans l’histoire qui ne saurait être réalisé par aucun président sénégalais de moins l’infini à plus l’infini.

Et pourtant le Sénégal sortait du sweet beauté un 3 Mars 2021 avec 14 morts , une jeunesse manipulée par des forces obscurantistes , une jeunesse mentie, et sacrifiée dans un contexte inédit de Covid-19 et de confinement mortel.

Et c’est justement cette jeunesse, brutalement réveillée par les audios du charlatan cheikh Bara Ndiaye chroniqueur d’une télévision vidée de son sang professionnel de Sidy lamine Niass,

Cette jeunesse qui vous dit aujourd’hui face à face : » Jaam Rek ngay aam président Macky Sall. »

Monsieur le Président, les ennemis de la paix n’auront pas de paix, plus qu’une certitude, c’est une résolution divine dont l’irréversibilité est inscrite dans les sorts que subissent vos adversaires politiques incertains dans l’avenir immédiat.

Monsieur le Président Macky Sall,

Politiquement vous êtes le plus fort.

Et votre viatique puise ses racines dans les conseils de Serigne Sidy Moctar Mbacké qui disait à cette opposition syndiquée dans le Vol, le Viol, et le crime: » Kou yaroul do yoor Dara! Kou teguinéwoul do tegui Dara. »

Avec votre bilan, vous devez au devoir d’aller avec spontanéité sans protocole, relaxe, et une carapace dure, à la rencontre de cette jeunesse qui vous aime tellement.

Si vous savez combien cette jeunesse vous adule ! Combien elle voudrait vous parler! Combien elle voudrait dire vous êtes un grand bâtisseur dans le silence absolu!.

Les chiens errant sont soumis à la chaleur des nuits bannies par les couvre-feux, et n’aboient plus depuis que dame justice les guettent dans un avenir proche.

C’est devant nous.

Excellent Monsieur le Président !

Votre phrase combien guerrière, et combien évocatrice: » C’est devant vous. »

Monsieur le Président les Sénégalais vous ont donné leur destin. Vous serez comme vous êtes, un dirigent sobre en paroles, sérénité dans la gestion de la République, mais sans faiblesse aucune.

Prochaine visite, venez Monsieur le Président Macky Sall à Pikine nord aux alentours de l’arène nationale.

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé du parti politique Fulla ak Fayda,

Victime de Ousmane Sonko, khalifa Sall, Malick Gackou, le Pir des pirs.