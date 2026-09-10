Accès à internet : La Sonatel bloque Starlink

La Sonatel a obtenu une victoire précieuse dans la bataille pour le contrôle du marché de la fourniture des services d’accès à internet au Sénégal. En effet, renseigne Libération, son principal concurrent, Starlink, vient de subir un coup dur : la Cour suprême a suspendu l’arrêté autorisant la compagnie appartenant à Space X de Elon Musk de vendre internet dans le pays.

L’autorisation a été accordée sous Macky Sall, par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et doit durer cinq ans. «Après avoir écouté la requête de la Sonatel, à l’origine de la procédure, la Cour considère que les moyens soulevés par Sonatel sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée», relaye Libération.