Accident à Kaffrine entre deux bus…40 morts et 70 blessés (vidéo)

Grave accident dans la nuit entre Kaffrine et la localité de Sagna. Le bilan est très lourds : 40 morts et plusieurs blessés dans un état critique.

Il s’agit d’une collision entre 2 bus. L’un en provenance de Tamba et l’autre de Dakar. Pour le moment le bilan est de 40 morts et plus de 70 blesses.

il faut préciser que la morgue de l’hôpital est pleine et les autorités médicales sont en train de voir comment évacuer certains corps sur Kaolack. Pour les blesses de même. L’origine du drame reste à être déterminée

