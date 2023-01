Accident à Kaffrine : Gora Khouma parle d’une première dans l’histoire du Sénégal

Le Secrétaire général de l’Union des transporteurs routiers n’a pas tardé à réagir, suite à cette tragédie qui frappe le Sénégal. Après s’être incliné devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident de Kaffrine et souhaité un prompt rétablissement aux nombreux blessés, Gora Khouma a indiqué que ce bilan est « une première dans l’histoire du transport au Sénégal ». Il a ainsi rappelé que « la vie ne s’achète pas ».

Reconnaissant la responsabilité de ses collègues chauffeurs toutes catégories confondues, le syndicaliste a déclaré sur les ondes de RSI, sans complaisance : « On doit éviter de commettre des erreurs. Ce qui s’est passé, c’est honteux et triste. Donc, nous acteurs routiers, on ne doit pas se voiler la face. Nous devons tout faire pour rester digne d’être conducteur, et cela ne doit pas être seulement des paroles, ce sont des actes. Nous souhaitons le bon comportement des chauffeurs et usagers de la route. C’est le comportement qui doit conduire le véhicule. »

Sur la responsabilité de l’Etat, le syndicaliste, repris par Emedia, a souligné que « l’Etat doit sécuriser les routes, en construisant de bonnes routes et en les éclairant, mais nous qui conduisons, nous devons changer de comportement ».

Estimant que « trop, c’est trop », le Secrétaire général de l’Union des transporteurs routiers pense qu’il faut « corriger certaines choses ».