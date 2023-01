Accident de Kaffrine : Le CRPEB/DC présente ses condoléances à la famille de l’activiste Moussa Soumbounedou

Les réactions continuent suite au décès de 39 personnes dans l’accident qui s’est produit dimanche matin, aux environs de Kaffrine. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, le Collectif pour la Reconstruction du Pont Emile Badiane et du Développement de la Casamance (CRPEB/DC) a présenté ses condoléances à la famille de Moussa Soumboundou alias Kankamoussa. L’homme était au premier rang dans les combats contre les accidents routiers.

Voici l’intégralité du communiqué du CRPEB/DC :

C’est avec tristesse et consternation que le Collectif pour la Reconstruction du Pont Emile Badiane et du Développement de la Casamance (CRPEB/DC) a appris le décès de Moussa Soumboundou membre du collectif. Décès survenu le 08 Janvier 2023 suite à l’accident survenu sur la route de Kaffrine causant plusieurs morts et blessés.

En cette douloureuse circonstance, le Collectif s’incline devant la mémoire de leur ami et frère, activiste de surcroît et adresse ses condoléances les plus attristées à toute sa famille ainsi qu’à ses proches.

Le Collectif tient particulièrement à leur exprimer toute sa sympathie et sa compassion en cette dure épreuve.

Que la terre de Vélingara lui soit légère et qu’Allah l’accueille dans son paradis Firdawsi.

LE COLLECTIF POUR LA RECONSTRUCTION DU PONT EMILE BADIANE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA CASAMANCE

(CRPEB/DC)