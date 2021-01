Accusation contre Abdoul Mbaye : Madiambal Diagne condamné à…

Le jugement, rendu par le tribunal de 1ere instance condamnant pour diffamation Madiambal Diagne ainsi que les sieurs Mouhamed Gueye (Dirpub du quotidien »Le quotidien ») et Cheikh Mbacké Guissé du quotidien Libération, vient d’être confirmé par la 1ere chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar en son audience du 11 janvier 2021. En effet, Cheikh Mbacké Guissé, Madiambal Diagne et le Directeur de publication du quotidien ‘’Le Quotidien’’, Mouhamed Guèye, ont été respectivement condamnés à 03 mois de prison assortis de sursis.

En outre, le tribunal les a condamnés à payer une amende de 100 000 FCFA. Ils devront aussi, autant qu’ils sont, payer au Président de l’ACT la rondelette somme de 1 000 000 FCFA. Somme que monsieur Abdoul Mbaye a décidé de reverser à la fondation Kéba Mbaye. De plus, le tribunal les a condamnés à publier la décision dans les différents journaux de la place.

Pour rappel, l’ancien Premier ministre avait saisi le procureur de la République d’une plainte pour diffamation contre Madiambal Diagne qui l’avait accusé d’avoir blanchi des bons au porteur portant sur plusieurs milliards de FCFA appartenant à Hissène Habré.

Me Ousseynou Fall avait demandé à Mouhamed Guèye et à Madiambal Diagne s’ils pouvaient apporter la moindre preuve de leurs accusations.

En clair, il était évident qu’il s’agissait d’une attaque injustifiée, d’accusations mensongères, ayant pour objectif de nuire à la réputation et à la considération de l’ancien Premier ministre.

Me Ousseynou Fall avait achevé son excellente plaidoirie en sermonnant Madiambal Diagne et Cheikh Mbacké Guissé. L’avocat des causes justes leur a fait comprendre qu’ils ont le devoir d’informer juste et vrai et surtout de s’assurer de la véracité des faits en évitant ainsi d’écrire n’importe quoi sur n’importe qui.

Malick Samb