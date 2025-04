ACT : Ibrahima Thiam succède Abdoul Mbaye à la présidence du parti

Chers compagnons

de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail,

chers amis,

En me tenant devant vous aujourd’hui, je ressens à la fois une immense gratitude, une profonde humilité et un sens aigu de la responsabilité.

Gratitude, d’abord, envers vous toutes et tous, qui avez placé votre confiance en moi lors de ce congrès de notre parti. Votre engagement, votre détermination et votre foi en notre projet commun sont les véritables piliers de l’ACT, des piliers indispensables à la solidité, à la stabilité de notre mouvement.

Humilité, ensuite, devant la tâche qui m’attend. Prendre la succession d’une personnalité de la trempe d’Abdoul Mbaye n’est pas un simple exercice de transmission ; c’est un engagement à porter plus haut et plus loin l’idéal qui a fondé notre parti.

Je me dois de faire honneur à cette filiation prestigieuse, afin, le jour venu, à mon tour, de transmettre dignement le flambeau à mon successeur.

Responsabilité, enfin, car aujourd’hui ne marque pas seulement un passage de témoin, mais l’ouverture d’un nouveau chapitre pour l’ACT. Un chapitre que nous devons écrire ensemble, avec audace, avec conviction et avec cette exigence d’exemplarité qui nous distingue.

A l’heure où le populisme dirige le pays je mesure l’importance de la tâche envers nos concitoyens et à quel point notre devoir est immense envers le pays.

L’histoire politique du Sénégal nous a habitués à voir des chefs de parti s’accrocher à leur poste jusqu’à l’usure, redoutant la relève et considérant leur formation comme une propriété personnelle. Abdoul Mbaye a fait un choix radicalement différent, un choix rare, un choix noble : il a préparé, organisé et accompagné sa propre succession dans un esprit de démocratie et de transparence.

Il n’a pas désigné un dauphin dans l’ombre, il n’a pas manœuvré pour conserver un pouvoir déguisé. Il a fait confiance aux instances du parti, aux militants, à l’exercice démocratique.

En agissant ainsi, au-delà de l’homme politique respecté unanimement par nos compatriotes il démontre une fois encore ses qualités d’homme d’Etat.

Et aujourd’hui, il reste président d’honneur de l’ACT, non pour veiller jalousement sur son héritage, mais pour nous accompagner dans l’écriture de son avenir.

Ce geste n’est pas anodin. Il est un signal fort envoyé à toute la classe politique sénégalaise. Il prouve qu’un autre modèle est possible, qu’une autre manière de faire de la politique est nécessaire. Abdoul Mbaye nous enseigne que la véritable force d’un leader ne réside pas dans la durée de son règne, mais dans sa capacité à assurer la continuité d’une vision au-delà de sa propre personne.

Et c’est cette vision que nous devons, ensemble, continuer à porter et à enrichir.

Notre parti est né d’une volonté claire : remettre la compétence, l’éthique et l’intérêt général au cœur de l’action politique. Ces principes, nous ne devons jamais les abandonner, cela reviendrait à nous renier.

Mais aujourd’hui, nous devons aussi nous poser une question essentielle : comment transformer ces principes en une force politique capable de peser dans les décisions, d’influencer sur le quotidien des sénégalaises et des sénégalais et de conquérir le pouvoir qui est l’objectif final de tout parti politique désireux d’apporter à son pays les changements indispensables ?

Nous avons trois défis majeurs à relever :

Renforcer l’ancrage de l’ACT dans le paysage politique sénégalais

Un parti politique ne vit pas que par ses idées ; il vit par sa proximité avec les citoyens, son ancrage au sein de la population. Nous devons aller plus loin dans notre implantation territoriale, aller continuellement à la rencontre des Sénégalais, écouter, comprendre et répondre à leurs préoccupations. L’ACT ne doit pas être un parti de technocrates détachés du terrain, mais une force vivante, active, connectée aux réalités du pays. Nous devons faire corps avec nos compatriotes.

Construire une alternative crédible et conquérir le pouvoir

Nous ne sommes pas un simple parti d’opinion, nous sommes une alternative politique sérieuse. Mais pour que celle-ci devienne une réalité électorale, nous devons structurer un véritable projet de gouvernement, présenter une offre politique claire et accessible, capable de mobiliser les citoyens bien au-delà de nos cercles militants.

Nous devons travailler dès maintenant sur les échéances futures, bâtir des alliances intelligentes sans renier nos principes, préparer nos cadres à assumer demain des responsabilités nationales. C’est là un travail de chaque instance.

Préserver notre singularité dans un paysage politique souvent cynique

L’ACT a toujours incarné l’exigence éthique, la transparence et la compétence. Dans un contexte où la politique est souvent perçue comme un jeu de compromissions et d’intérêts personnels, nous devons rester inflexibles sur nos valeurs.

Oui au compromis, non à la compromission !

Cela signifie :

Ne jamais céder à la facilité du populisme ou des promesses électoralistes irréalisables.

Ne jamais perdre notre rigueur dans l’analyse et la proposition de solutions.

Ne jamais nous détourner de notre engagement premier : mettre le Sénégal au-dessus de toute ambition individuelle.

Un engagement collectif pour une ambition partagée

Chers compagnons , l’ACT n’appartient à personne, il appartient à une idée, à un idéal.

Je suis conscient de la charge qui m’incombe aujourd’hui. Je sais aussi que je ne serai pas seul. Car l’avenir de l’ACT ne repose pas sur un individu, mais sur un collectif.

Seul on ne peut rien, ensemble on peut tout !

Nous devons avancer ensemble, unis, solidaires, en mettant de côté nos égos pour faire triompher notre vision du Sénégal. Je vous invite donc à un engagement renouvelé, à un militantisme actif et exigeant, à une participation accrue dans les décisions et les actions du parti.

Avec l’appui précieux d’Abdoul Mbaye, son expérience et sa lucidité, avec votre force, votre énergie et votre intelligence collective, nous avons tout pour réussir.

Nous avons le devoir d’écrire l’histoire. Et cette histoire, nous allons la bâtir avec conviction, avec audace et avec l’intransigeance de ceux qui refusent le statu quo, car il n’y a rien de pire pour notre société, en ces temps internationaux troublés, que l’immobilisme..

Vive l’ACT ! Vive le Sénégal !