Adama Diaw alias Diaw Fara honoré au…Walo

Le groupe de Communication numérique “Walo Digital News” vient d’initier sa première nuit de l’excellence pour distinguer les meilleurs fils du Walo. Cette manifestation qui se veut aussi une tribune privilégiée pour rendre, chaque année, un hommage bien mérité aux hommes et femmes de cet ancien royaume du Sénégal qui se sont distingués de par leur leadership et la qualité de leur travail, a eu lieu, ce weekend, au CEDAF de Ross-Bethio. Dans le lot des nominés, l’on retient le nom d’Adama Diaw dit Diaw Fara. Ce dernier, jeune responsable de luxe du parti présidentiel, Alliance Pour la République (APR) à Gnith (Commune du Dép. de Dagana) s’est ainsi illustré dans la catégorie du Prix Leader du Futur. Diaw Fara est perçu comme un homme au commerce facile qui brûle d’ambition pour venir à la rescousse des populations de sa localité. Ce gestionnaire manager et non moins, Président de l’Association « And Suxaali Walo » est un espoir sûr pour le Sénégal et notamment pour les populations du Walo .