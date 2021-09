Gnith : Adama Diaw Fara à l’assaut de la mairie !

Lentement mais sûrement, la politique a regagné le cœurs des Sénégalais et ceux du Walo n’ont pas été en reste durant ce samedi.

Le jeune leader et candidat annoncé à la Mairie de la commune de Gnith, Diaw Fara, issue de l’APR a posé ses pieds dans la fourmilière politique du coin.

Un Adama peut en cacher un autre ? Entre le maire en exercice Adama Sarr et le candidat déclaré Adama Diaw, c’est en tout cas un engagement qui risque de faire beaucoup de bruit tant sur le contenu du discours et de la manière nouvelle de faire de la politique de proximité.

En chemise, jean et baskets, Diaw Fara a tenu en haleine durant deux tours d’horloge les nombreux militants et sympathisants, une nouvelle façon de faire et d’être proche mais aussi engager la responsabilité personnelle de tout un chacun dans la bonne ou mauvaise gestion de la commune.

La politique autrement ? Peut-être mais la politique inclusive avec les populations au début, pendant et après les élections, on peut dire qu’on est en train d’assister à une vision pour le moins simpliste mais qui semble porter ses fruits si ce dernier confirme et continue dans sa constance politique et sociale.

Toute façon, on attend de voir la suite pour mieux comprendre les démarches des autres futurs candidats mais en attendant, Gnith semble avoir basculé dans une impasse morale avec des choix qui s’annoncent très palpitants.