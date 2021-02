Adama Faye sur l’affaire Sonko : « Que celui qui n’a jamais fauté jette la première pierre »

Adama Faye s’est prononcé sur la procédure entreprise par l’Assemblée nationale pour lever l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, accusé de viol présumé et menace avec arme à feu par une employée d’un salon de beauté de Dakar. Le beau-frère du Président Macky Sall dénonce l’attitude de certains hommes politiques dans ladite affaire et invite à la pondération et à la retenue.

Adama Faye dénonce aussi une attitude qui prend de l’ampleur dans le champ politique sénégalais : « On vilipende, on verse dans la médisance et on tente de liquider politiquement, moralement un citoyen sénégalais. Et que celui qui n’a jamais fauté jette la première pierre », déclare le beau-frère de Macky, dans les colonnes du journal la Tribune.