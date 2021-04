Adama Gaye : « L’UA se tait alors que l’armée tchadienne prend ses quartiers »

Le silence de l’Union africaine signe sa propre mort. Elle n’en est, en réalité, pas à une contradiction près. Déjà, voici 8 ans, en 2013, elle s’était engagée à faire de l’année 2020, celle où les armes seraient définitivement tues sur le continent. C’est l’inverse. Les guerres reprennent. Du Mozambique au Mali, de l’Ethiopie à l’Erythrée, de la Libye au Tchad, elles tuent, de plus belle, quand l’organisation pan-africaine plonge toujours plus profondément sa tête dans le sable.

Après avoir fermé le ciel Togolais et empêché l’entrée dans le pays du successeur constitutionnel du défunt président que devait être Fanbaré Natchaba, alors Président de l’Assemblée nationale, les soldats togolais organisèrent une élection où on les vit voler, en plein jour, les urnes pour aller tranquillement organiser la victoire, donc l’installation au pouvoir, de Faure Gnassingbé, l’héritier qui, depuis, s’incruste à la tête du pays.

N’eussent été les exceptions notées en Angola et au Sénégal où les rêves dynastiques des ex-Présidents Dos Santos et Abdoulaye Wade ont été contrariés, on aurait pu craindre qu’un «template», une forme nouvelle de dévolution de pouvoir est en passe d’être adoptée au moyen d’une terreur et de crimes électoraux validés par une conjonction de forces internes et externes.