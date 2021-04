La solution de Mamadou Lamine Diallo contre le chômage massif des jeunes

La Révolution industrielle pour résoudre le chômage massif des jeunes…Par Mamadou Lamine Diallo

Les émeutes de mars ont été l’élément inattendu face à l’arrogance de l’aristocratie de BBY. Elles ont mis en évidence le drame du chômage massif que vivent nos jeunes. Macky Sall et ses financements corrompus sont incapables de résoudre le problème du chômage massif des jeunes.

Macky Sall est dans le prolongement des politiques d’ajustement structurel de Abdou Diouf de 1980. Ces politiques, je le rappelle, ont, après quelques années de pratique, incorporé un volet social. C’est ce qui a amené le programme de réduction de la pauvreté et d’annulation de la dette publique. Le PSE de Macky Sall, c’est le programme de réduction de pauvreté de Abdoulaye Wade plus quelques projets d’infrastructures mal coordonnés et corruptogènes.

Depuis 1996, j’ai écrit dans mon ouvrage « Les Africains sauveront-ils l’Afrique », que l’enjeu du développement économique et social est l’industrialisation. Ce n’est pas une solution, c’est la seule voie pour faire face au chômage massif des jeunes, et faire face à la division de notre économie en secteurs moderne et informels. En 2004, dans mon ouvrage, « Le Sénégal, un lion économique ? », j’ai indiqué les contours d’une politique d’industrialisation.

Macky Sall fait fausse route en réduisant le problème du chômage massif à des financements souvent clientélistes. Tant mieux si le Directeur de la DER a refusé les propositions de doorkat (à la Ponzi) des maires corrompus de BBY. Il a eu raison de le faire. Cette voie des financements de Macky Sall est sans issue. Il nous faut une révolution industrielle au Sénégal.

Mamadou Lamine Diallo