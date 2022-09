Adama Gaye se démarque de Vieux Aïdara et assène ses vérités à Alioune Tine

Je ne suis pas comparable à Vieux Aïdara…Par Adama Gaye

Lui est poursuivi pour extorsion de fonds et il a pris la fuite pour échapper aux serres de la Justice. Moi, j’ai été arrêté pour mes écrits contre les crimes de Macky Sall et son régime. Or, que vois-je ce matin? Alioune Tine qui cherche à nous mettre dans le même sac pour demander ce qu’il appelle notre retour d’exil. Je m’en démarque publiquement et en exige de même de Tine.

Les deux cas ne sont pas pareils. Les confondre, c’est semer la zizanie pour, qui sait?, chercher à tendre une planche de salut à un brigand, que je ne suis pas.

Militant de la démocratie, je ne suis pas Vieux Aidara. Ni ne suis quelqu’un à confondre avec l’un quelconque des nombreux voleurs, comme lui, de la République qui cherchent à blanchir leurs noms Je suis İMMACULE. PROPRE !

Alioune Tine, ne me déçois donc pas en voulant me mêler à des noms de voleurs. Vieux Aidara est l’un d’eux.

C’est un fuyard qui est poursuivi pour massives malversations financières.

J’ai quitté le Sénégal librement. J’ai choisi mon exil. Je peux rentrer chez moi. Aucune mesure judiciaire ne pèse sur ma tête. Mon casier judiciaire est vierge.

Tu es léger Alioune! et finalement décevant. Mais tu devrais savoir que je ne laisserai jamais la confusion s’installer.

Adama Gaye est dans un combat politique noble contre un régime qu’il affronte au moyen de ses idées et idéaux

Vieux Aidara doit rendre compte et gorge.

Peuple du Sénégal, vous êtes des témoins et vous savez qu’il n’y a aucune similitude qui puisse me rapprocher des criminels financiers.

Macky Sall, ne tombez pas dans ce piège de Tine, ça ne marchera pas avec moi. Si des voleurs cherchent à être exonérés de leurs crimes, qu’ils ne passent pas par l’échelle que je leur semble être.

Dites-le leur. Qu’ils aillent devant la Justice se laver.

Ne me mettez pas dans la catégorie de ces pillards en fuite. C’est, de manière frontale, sur la base de valeurs et arguments démocratiques, que je combats votre régime. Quiconque tente de vous faire croire que je suis disposé à une compromission mêlant mon nom à ceux de criminels financiers est dans un mensonge qui ne peut prospérer.

Seneweb aussi, Alioune Tine vous a induit en erreur. En ne vous disant pas que Lui (Vieux Aidara) c’est lui. Moi (Adama Gaye) c’est moi! Douma todjeman. Vous auriez dû être plus prudent avant de reprendre le communiqué de presse d’Alioune Tine qui est ici encore dans l’esbrouffe et le mélange des personnes.

Sachez-le: je décline avec vigueur, sans concessions, la démarche d’Alioune Tine à qui je n’ai demandé qu’une chose, qui est d’informer son public du visa hautement politique, expression d’une prise de position qui m’honore, que les USA m’ont octroyé.

Pas question qu’il en profite pour me mettre dans le même sac avec des gens (quels qu’ils soient) qui cherchent à se recycler ou sont dans la mode de l’effacement de leurs crimes financiers ou judiciaires. Y aura pas de confusion avec moi.

Amérique ce sont mes valeurs, ma constance et ma congruence que vous avez honorées. Je ne permettrai pas qu’il y ait une confusion des genres avec des brigands. Personne ne rebâtira son image par association avec la mienne en profitant de ma propreté. Qu’ils aillent devant la justice répondre de leurs forfaits.

La légèreté d’Alioune Tine ne trouvera pas de terrain d’expérimentation ou d’expression à travers ma personne.

America İ am NO Vieux Aidara. İ reject all attempts at covering past or current crooks, no matter under whatever guise.

Je le répète; que personne ne m’associe aux voleurs de la République qui veulent une amnistie ou impunité, peu importe le nom de leurs arnaques politiques pour couvrir les crimes qui les empêchent de dormir.

C’est au nom de mon mérite et de la transparence que je vis et porte que les Américains me font confiance ou que nulle part aucune trace de criminalité ne peut être trouvée su r mon compte. Alléluia.

Adama Gaye est un exilé politique ne trainant aucune casserole !

Ps: aidez moi a partager cette vérité