Affaire Adji Ndao (Pastef) : Cinq (5) personnes arrêtées

L’enquête de la Sûreté urbaine (SU) sur l’affaire Adji Ndao avance à grands pas. Elle a permis l’arrestation de cinq autres individus, tous présentés comme des membres de Pastef. Libération, qui donne l’information, précise que les mis en cause ont été interpellés en pleine réunion.

Parmi eux, le journal cite un ancien sergent des Sapeurs-Pompiers et un docteur en mathématiques. Le premier a été radié du corps des soldats du feu. Malgré tout, glisse Libération, il avait conservé sa carte professionnel. Cet ancien sous-officier était depuis juin dernier dans le collimateur de la gendarmerie. Un important lot de cocktail Molotov a été retrouvé dans sa chambre.

Le second se nomme Birome Holo Ba. Il est membre des cadres de Pastef. Thierno Guèye, Mass Niang et Fallou Diakhaté complètent le tableau des dernières arrestations dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Adji Ndao.

Cette dernière se nomme Dialika Ndao à l’état civil. Elle est architecte et domiciliée en Suisse. Membre de Pastef, elle est connu pour ses Live incendiaires sur Facebook. Elle a été arrêtée à Yoff et poursuivie pour association de malfaiteurs, appel à l’insurrection, complicité de destruction et dégradation de biens publics et privés. Elle est soupçonnée d’être liée à troubles survenus à Yoff et à la Foire..