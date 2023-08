Alioune Tine : « Libérer Branco sans libérer Sonko, c’est…»

Alioune Tine a donné son avis sur la libération de Juan Branco, un des avocats de Sonko. Il estime que libérer l’avocat franco-espagnol sans son client est une incongruité. « On applique les normes de l’état de droit à Me Juan Branco, avocat et théoricien de l’insurrection et pas à Pape Alé Niang qui risque sa vie, Bassirou Diomaye Faye, Falilou Keita et bien des gens arbitrairement détenus. Libérer Branco sans libérer Sonko, c’est une incongruité », a écrit le directeur et fondateur de Africa Jom Center sur Twitter.