Affaire Aida Mbodj : Diouf Sarr brise le Silence…

Abdoulaye Diouf Sarr, dans un entretien avec Source A, s’est exprimé sur l’affaire Aida Mbodj. La députée a saisi l’Assemblée nationale pour « auditer » le ministre de la Santé et de l’Action sociale et son collègue du Développement solidaire et de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye, sur la gestion de la Covid-19.

Interrogé par nos confrères, le ministre de la Santé minimise : « Mme Aïda Mbodj est un acteur politique respectable qui est en train de jouer son rôle de parlementaire. Je ne vois rien de méchant, dans sa déclaration. Elle me donne l’opportunité de montrer la façon la plus rigoureuse, transparente dont nous avons géré cette épidémie ».

Sur la question des menaces de mort dont fait l’objet la députée qui accuse un des proches de Diouf Sarr. Le maire de Yoff botte en touche : « Je ne pense pas que des gens proches de moi puissent se permettre un tel comportement qui n’a rien à voir avec ma philosophie et ma conception de l’action publique ».