Affaire Batiplus : un cabinet accuse Cheikh Yérim Seck de génie du mensonge

L’affaire Batiplus prend des proportions insoupçonnées avec l’intervention de la Brigade de recherches de la gendarmerie mais aussi avec ce démenti du cabinet « la SCPA SAMADE & NDIEGUENE », qui défend son honneur en disculpant le ministre de la Justice Me Malick SALL et traitant le journaliste Cheikh Yérim Seck (propos en fin de démenti) de menteur…

BIEN TRAVAILLER, SE TAIRE ET LAISSER BRAIRE

Depuis que la société BATIPLUS SA a déposé une plainte contre une de ses ex employés, mademoiselle Rachelle SLEYLATI pour détournement de fonds et de sommes d’argent pour une valeur de plus de deux milliards de francs CFA, mon cabinet ainsi que mes clients font l’objet d’une campagne médiatique diffamatoire et vexatoire.

Pendant tout ce temps, j’ai pensé que l’objectif recherché à travers ces insinuations et accusations, bien que portant atteinte à l’honorabilité et à la dignité des dirigeants de la société BATIPLUS.SA, de Me MALICK SALL, Ministre de la Justice et de moi-même, était de m’amener à briser le silence et à rompre avec ma position toujours affichée, de ne violer aucune des règles de mon Ordre, notamment l’article 26 du règlement intérieur de l’Ordre qui dispose « les déclarations ou manifestations publiques relatives à une affaire en cours sont formellement interdites à l’Avocat.

Cette interdiction ne peut être levée que par autorisation écrite du Bâtonnier, soit pour établir l’équilibre entre les parties au procès, soit en cas de violation flagrante de la loi ».

Mais, aujourd’hui, constatant que la campagne médiatique sur l’affaire BATIPLUS s’éloigne de la recherche de l’information pour s’installer dans le lynchage et le mensonge et vise particulièrement, à travers mon cabinet « la SCPA SAMADE & NDIEGUENE », le Ministre de la Justice Me Malick SALL, je me dois de rompre le silence et de préciser :

D’une part, que depuis le 19 mai 2019, Me Malick SALL, par arrêté n°19/032 de Monsieur le Bâtonnier a été omis du tableau de l’Ordre des Avocats.

Cette omission entraîne le retrait de son nom du tableau de l’Ordre et comme il appartenait à une société civile professionnelle, la perte de son droit aux bénéfices professionnels. Autrement dit , Me Malick SALL n’est plus. depuis le 13 mars 2019. un Avocat en exercice.

D’autre part, Le Directeur Général de la société BATIPLUS a pour conseils, entres autres, moi-même Me Ibrahima NDIEGUENE et non Me Malick SALL qui n’est ni de près ni de loin associé aux activités de mon cabinet.

La société BATIPLUS est la énième des sociétés que j’ai défendu ici et ailleurs.

Je ne laisserai donc personne ternir mon ni mon image ni ma respectabilité professionnelle.

Quant à Cheikh Yerim SECK, qui, comme GEREMIA, a le génie du mensonge, je dis simplement qu’il ment avec méthode mais surtout par plaisir et c’est pourquoi, jamais la honte qui tue les hommes d’honneur ne l’étouffera.

Qu’il sache toutefois que toute suite judiciaire utile sera donnée à ses allégations.

Me IBRAHIMA NDIEGUENE a

Avocat à la Cour.

