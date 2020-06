Covid-19 et Pénurie d’eau…Le ministre Serigne Mbaye Thiam introuvable

Une Pénurie d’eau à Dakar « très dangereuse » qui interpelle le ministre de l’EAU, Serigne Mbaye Thiam

En plus de l’explosion des cas de coronavirus, la capitale sénégalaise connaît un autre problème qui risque de faire beaucoup de dégâts : c’est la pénurie d’eau. De nombreux quartiers de Dakar souffrent de cette situation. C’est le cas notamment à Keur Massar, aux Parcelles Assainies, à Derklé, à Grand Dakar et Grand Yoff pour ne citer que ces localités qui, depuis plusieurs mois, peuvent rester plus de 3 jours sans eau, obligeant les populations à se ruer sur les sachets d’eau ou l’eau minérale. Et pendant que les populations vivent ce calvaire, le ministre de l’EAU, Serigne Mbaye Thiam est introuvable.

Une situation très compliquée en ces temps de pandémie de covid-19 où il faut se laver les mains et respecter une certaine hygiène. Des solutions idoines doivent être trouvées au plus vite, sinon la maladie risque de se propager encore davantage dans la capitale.