Contre le coronavirus à KOLDA : Le marchands central débarrassé de ses ordures

Une action d’une haute portée citoyenne, le marché central de Kolda est nettoyé à grande échelle. Une initiative du Mouvement Kolda Debout (MKD) qui a mis en action ses différents membres dans cette activité de collecte et d’évacuation des ordures.

Ils étaient nombreux ces jeunes et adultes, garçons et filles à s’activer dans les coins et recoins du marché central et de ses alentours. Initiateur de ces opérations de nettoiement et de désinfection des lieux publics, le MKD a donné au marché et à tout le centre-ville un nouveau visage plus reluisant et attrayant.

L’objectif de ces actions traduit le combat quotidien du MKD contre la maladie du coronavirus. Il faut dire que ce mouvement citoyen qui après plusieurs actions sociales, sort les populations de l’insalubrité en ce contexte de pandémie. De par son président Abdourahmane Baldé dit Doura, le Mouvement Kolda Debout s’érige en sentinelle contre le coronavirus à Kolda. Et cela, après avoir répondu par des actes concrets à l’appel de solidarité lancé par le président Macky Sall.

La distribution des gels et masques aux populations fut le premier acte posé. Il s’en suit la distribution de vivres à plus de 2000 ménages impactés par la maladie. Ainsi dans une suite logique de la lutte contre la Covid 19, s’inscrivent ces opérations de nettoiement et de désinfection d’abord de la gare routière, puis du marché central, du petit marché communément appelé marché américain et du pont Abdoul Diallo et ses alentours.

Même si le département de Kolda n’a pas encore enregistré de cas positif au coronavirus, Doura Baldé et ses camarades entendent poursuivre le combat tant que la maladie est encore dans ce pays. A signaler que ces actions du MKD sont menées en collaboration avec le comité départemental de gestion des épidémies.

ELHADJI MAEL COLY