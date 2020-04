Affaire des contrats nébuleux : Quand le PDS défend Mouhamadou Makhtar Cissé

Urgent ministère énergie.

On constate une cabale politique orchestrée par des gens tapis dans l’ombre à l’endroit du ministre + qui jouit d’une popularité incontestable grâce à ses compétences. Ministre dont le courage a attiré à notre pays respect et considération surtout en terme d’stabilité énergétique ( électricité). Un vaillant, courageux et bâtisseur homme, dont la jeunesse exprime un hardent désire de suivre.

Comment un ministre aussi noble que monsieur Cissé peut-il parapher des contrats sans l’aval de l’autorité suprême ? C’est du non sens . Concentrons nous sur les compétences et l’engagement patriotique de monsieur Cissé de faire du secteur énergétique sénégalais un model africain. La voie la plus sage aurait été de mettre à contribution dans l’effort de guerre contre cette pandémie ainsi être en phase avec la vision du président SALL. Tout le reste n’est que chimère;

A- Seydi responsable politique PDS et SG étudiants libéraux département Kolda