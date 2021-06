Affaire des nervis…Sonko demande aux forces de sécurité de gérer le problème

Le leader de Pastef a fait aux journalistes ce vendredi. Tout au long de son speech il s’est exprimé sur l’affaire des nervis. Ousmane Sonko constate, pour le regretter, leur présence massive lors des tournées dites économiques du Président Macky Sall.

Pour freiner ce phénomène, leader de Pastef demande aux Sénégalais, en l’occurrence ses sympathisants, d’organiser leur défense, si les forces de sécurité n’y arrivent pas. Pour Sonko, « les nervis sont l’illustration la plus parfaite de la faillite de l’Etat du Sénégal ». Ainsi, il appelle les forces de défense et de sécurité à prendre leurs responsabilités et les arrêter. Sinon, qu’elles laissent le peuple organiser sa défense et riposter