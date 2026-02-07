Affaire homosexualité : La communication de le gendarmerie

ASSOCIATION DE MALFAITEURS, ACTE CONTRE NATURE AVEC TRANSMISSION VOLONTAIRE DU VIH SIDA ET MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI

La Brigade de Recherches de Keur Massar a interpellé douze (12) individus tous de nationalité sénégalaise pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui.

En effet, suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état des agissements d’un individu séropositif qui continuait à s’adonner à des actes contre nature, les éléments de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont mené des investigations qui ont abouti à l’interpellation du mis en cause le 04 février 2026.

Soumis à un test de dépistage du VIH sida sur réquisition à personne qualifiée, le certificat médical délivré par le médecin atteste que l’homme en question était porteur du virus du VIH sida.

Interrogé, il a confirmé être conscient de son statut de séropositif et a avoué avoir sciemment contaminé une dizaine de personnes, contactées notamment à travers des groupes WhatsApp.

Deux (02) de ses partenaires interpellés le même jour ont également déclaré à leur tour être au courant de leur statut de séropositifs mais ont continué à entretenir des relations sexuelles non protégées avec d’autres partenaires, tous des hommes.

La poursuite des investigations a permis l’interpellation de cinq (05) autres individus le 05 février et quatre (04) autres supplémentaires le 06 février portant ainsi le nombre total des personnes interpellées à douze (12).

À l’issue des tests de dépistage effectués, il ressort que sur les douze (12) personnes interpellées, six (06) sont déclarées séropositives, deux (02) sont en attente de confirmation médicale, tandis que quatre (04) ont été déclarées séronégatives.

La Gendarmerie nationale poursuit activement l’enquête en vue de démanteler l’ensemble du réseau et de situer toutes les responsabilités.

Source : Gendarmerie nationale