Affaire présumée d’homosexualité : Djiby Dramé et Pape Cheikh Diallo arrêtés

Deux personnalités connues du public seraient concernées par une enquête menée par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. Les faits présumés, révélés par la presse, portent notamment sur des accusations d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH, des allégations qui restent à établir par la justice.

Selon des informations rapportées par Seneweb, la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar aurait interpellé, le vendredi, Pape Cheikh Diallo, animateur de l’émission Quartier Général diffusée sur la TFM. Âgé de 44 ans, l’animateur, de son vrai nom Cheikh Ahmadou Tidiane Diallo, serait impliqué dans une procédure judiciaire portant sur un présumé réseau impliquant plusieurs personnes.

D’après la même source, son nom aurait été cité lors de l’audition d’un autre mis en cause, identifié comme Doudou Lamine Dieng, interpellé antérieurement dans le cadre de cette enquête. Ce dernier aurait déclaré aux enquêteurs entretenir une relation avec l’animateur, des déclarations qui auraient conduit les gendarmes à approfondir leurs investigations.

Toujours selon Seneweb, l’enquête aurait abouti à l’interpellation de douze personnes au total. Certaines d’entre elles seraient soupçonnées d’être porteuses du VIH, une information qui n’a, à ce stade, fait l’objet d’aucune confirmation officielle de la part des autorités sanitaires ou judiciaires.

Les personnes concernées sont placées en garde à vue pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature, de transmission volontaire du VIH par rapports sexuels non protégés et de mise en danger de la vie d’autrui. Le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, aurait été informé de la situation.

Par ailleurs, Libération online indique que l’artiste Djiby Dramé aurait également été interpellé dans le cadre de la même affaire, laissant penser à un dossier aux contours plus larges. Aucune communication officielle n’a encore confirmé ces informations.

L’enquête se poursuit sous la coordination de la Légion de gendarmerie de Dakar. En l’état actuel de la procédure, toutes les personnes citées bénéficient de la présomption d’innocence, en attendant les conclusions de l’enquête et d’éventuelles décisions judiciaires.