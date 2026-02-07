Ousmane Sonko : «Je ne suis pas obnubilé par le pouvoir»

Ousmane Sonko, leader du parti Pastef Les Patriotes, a entamé sa tournée politique dans le centre du Sénégal du 6 au 8 février 2026, en commençant par le département de Guinguinéo, dans la région de Kaolack.

Le samedi 7 février, la commune de Fass Fass lui a réservé un accueil chaleureux, marqué par une forte mobilisation populaire. Profitant de cette rencontre, Sonko a abordé des thèmes sensibles tels que la gouvernance, la transparence et les critiques visant son action politique.

Selon lui, un responsable doit rester en contact permanent avec les citoyens : « Un leader doit revenir régulièrement vers les populations pour écouter leurs préoccupations. Si les Sénégalais estiment que notre mission est terminée, nous partirons en paix », a-t-il affirmé, provoquant des réactions mitigées parmi ses partisans.

Il a réitéré son engagement à défendre les principes qui l’ont conduit en politique, insistant sur le fait qu’il n’est pas motivé par le pouvoir ni par l’argent, mais par le sort des Sénégalais, en particulier celui de la jeunesse. Sonko a rappelé que son combat vise à instaurer des règles claires pour séparer les biens publics des intérêts privés des dirigeants.

« Je ne suis pas obnubilé par le pouvoir. On m’a empêché d’être candidat et j’ai désigné un autre. Je n’ai pas besoin de l’argent de la politique. Ce qui m’intéresse, ce sont les Sénégalais, en particulier la jeunesse », a-t-il martelé.