Ousmane Sonko : «Nous ne sommes pas venus régler des comptes avec personne»

Ousmane Sonko, le leader de Pastef, a entamé sa tournée politique ce samedi. Dès son arrivée à Fass Barigo, il a tiré ses premières salves, notamment sur la reddition des comptes.

«Ils veulent faire croire aux gens que nous sommes venus régler des comptes. Nous ne sommes venus régler des comptes avec personne. Personne n’est poursuivi du fait de la volonté de Ousmane Sonko», a précisé le leader des «Patriotes» dans ses propos rapportés par nos confrères de Seneweb.

Ousmane Sonko a déclaré à ses inconditionnels venus l’accueillir, que les membres de l’ancien régime, qui ont été convoqués ou arrêtés, l’ont été sur la base de rapports de la Cour des Comptes, de l’Ige ou de l’Ofnac qui avaient été dressés avant même leur accession au pouvoir.

«Est-ce que vous êtes d’accord qu’on laisse ces gens vaquer tranquillement à leurs occupations ? Si le peuple est d’accord, c’est que le Sénégal dou meussa bakh (le Sénégal n’avancera jamais)», a martelé Ousmane Sonko.

Pour lui, ce serait aussi un mauvais signal pour ceux qui sont aux commandes du régime actuel : «Il y a beaucoup de Directeurs, de Directeurs généraux, de ministres présents ici. Cela voudrait dire que chacun peut mettre une partie de son budget dans sa poche. Est-ce que vous êtes d’accord pour cela ? Il faut en finir avec cela au Sénégal», a-t-il asséné.

Il a cependant demandé aux membres du régime actuel, qui ont été nommés à des postes de responsabilité, qui «n’ont pas encore touché aux deniers», de ne jamais penser à détourner les deniers de l’Etat.