Ousmane Sonko : «Le Sénégal n’a, aujourd’hui, qu’un seul problème…»

Ousmane Sonko a déclenché sa tournée politique qui va le mener à Guinguinéo, ce samedi. Il a fait une brève escale à Fass Barigo où il s’est entretenu avec les populations venues l’accueillir. Face à eux, il a déclaré que «le Sénégal n’a, aujourd’hui, qu’un seul problème sur le plan économique et c’est la dette contractée et cachée par le régime précédent».

En effet, le leader de Pastef a expliqué à l’assistance que cette dette dite «cachée», qui équivaut à 7000 milliards de FCFA, «n’a pas été votée par l’Assemblée nationale». Elle n’est donc pas passée par le circuit requis, dit-il. «C’est ce qui a engendré cette situation. Cette dette, c’est elle le problème du Sénégal aujourd’hui», a indiqué le leader des «Patriotes».

Mais, il a indiqué que malgré l’impact induit par cette situation, le régime actuel a opéré des baisse sur les prix de plusieurs denrées. Il a même diminué le coût de l’électricité, dit-il dans des propos rapportés par nos confrères de Seneweb.

Il a aussi assuré que dans d’ici quelques années, les difficultés dans l’agriculture et la commercialisation arachidière seront solutionnées. Dans ce cadre, le gouvernement procédera au renouvellement de l’Usine de Sonacos avec de nouvelles machines qui pourront traiter et exporter les dérivés de l’arachide