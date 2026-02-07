Précarité étudiante à l’UCAD après la suspension de la restauration universitaire

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), principal pôle de l’enseignement supérieur au Sénégal, traverse une nouvelle zone de turbulence. Depuis la fermeture des restaurants universitaires, consécutive au décrètement de journées sans tickets, de nombreux étudiants se retrouvent confrontés à une situation de grande précarité alimentaire.

Des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des étudiants se nourrissant dans des pots, des sachets plastiques ou d’autres récipients inadaptés. Ces scènes, jugées choquantes par une partie de l’opinion publique, témoignent des difficultés quotidiennes auxquelles font face les pensionnaires du campus social.

Privés de restauration universitaire et, pour certains, de bourses d’études, plusieurs étudiants affirment être contraints de mobiliser leurs propres moyens pour assurer leur subsistance. Une réalité difficile à supporter pour des jeunes souvent issus de familles modestes et venus de l’intérieur du pays pour poursuivre leurs études à Dakar.

Alors que l’UCAD est considérée comme un symbole de l’excellence académique en Afrique de l’Ouest, ces images de détresse étudiante contrastent fortement avec les ambitions affichées pour l’enseignement supérieur sénégalais. Une réalité qui, selon de nombreux acteurs, n’honore ni l’université ni le pays, et appelle à des réponses rapides et concrètes des autorités compétentes.

Source : Seneweb