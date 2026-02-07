Tournée politique : Barthélemy Dias fait bouger les lignes

Barthélemy Dias, ancien maire de Dakar et leader du mouvement Sénégal Binu Bokk, passe à l’offensive pour remobiliser sa base politique. Selon Les Échos, il entame, à partir de ce samedi 7 février, une tournée nationale stratégique.

Le périple débute dans la région de Matam, considérée comme un bastion politique clé, où l’opposant ambitionne de « faire bouger les lignes ». Après le Nord, Barthélemy Dias mettra le cap sur la région de Tambacounda, avec des étapes annoncées à Bakel et Kidira. D’après le journal, il devrait consacrer au moins quatre jours à cette zone, dans une dynamique qui rappelle les récents déplacements du Président Bassirou Diomaye Faye.

En prélude à cette tournée, poursuit la même source, l’ancien maire de Dakar a été aperçu en toute discrétion à Darou Mousty et à Tivaouane, où il a effectué des visites de courtoisie et des « ziar » auprès de certaines connaissances, privilégiant des délégations restreintes.