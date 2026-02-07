Violence dans la lutte : Le Gouverneur de Dakar au front

Les face-à-face et open press ont été suspendus à titre conservatoire, mais la lutte sénégalaise a frôlé une suspension totale. Selon le quotidien sportif Record, la recrudescence de violences et les récentes rixes entre supporters de Guédiawaye et des Parcelles Assainies ont poussé les autorités à envisager des mesures radicales.

Face à cette situation préoccupante, le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, avait instruit le Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, de procéder à la fermeture de l’Arène nationale. Une décision finalement différée après l’obtention d’un sursis, destiné à permettre une ultime tentative de médiation. Une réunion de crise a ainsi réuni l’ensemble des acteurs du monde de la lutte — promoteurs, managers, lutteurs — ainsi que le président du Comité national de gestion (CNG), Bira Sène, pour un dernier avertissement.

Le diagnostic établi par l’autorité administrative, sur la base d’un rapport du préfet, est jugé particulièrement alarmant. L’Arène nationale y est décrite comme une véritable « bombe », en raison de graves manquements en matière de sécurité. « Je ne me suis rendu qu’une seule fois à l’Arène nationale. À la lecture du rapport du préfet énumérant les insuffisances, j’en ai eu des frissons. L’absence d’extincteurs fonctionnels, alors que des événements mobilisent des budgets de 200 à 300 millions de francs CFA, est inacceptable », a déclaré le Gouverneur de Dakar.

Ousmane Kane a ainsi mis en demeure le ministère des Sports de corriger immédiatement ces défaillances, avertissant qu’une fermeture administrative du site serait inévitable en cas de non-conformité.

Le Gouverneur n’a pas caché son exaspération face à une insécurité devenue pesante dans la capitale, particulièrement les jours de combat. « Même moi, Gouverneur de Dakar, je n’ose pas sortir les jours de combat », a-t-il confié. S’il privilégie le dialogue et la concertation, il a toutefois prévenu que la fermeté s’imposera si la violence persiste, rappelant que « la sécurité des citoyens est non négociable ».

Engageant sa responsabilité personnelle, il a souligné avoir obtenu l’aval du ministre de l’Intérieur pour accorder « une dernière chance » au monde de la lutte. « C’est ma crédibilité qui est en jeu, et je ne vais pas badiner avec ça », a-t-il insisté.

Dans un souci d’apaisement, le Gouverneur de Dakar a également appelé les grandes figures de la lutte sénégalaise à s’impliquer activement. Il a notamment sollicité Balla Gaye 2 et Modou Lô afin qu’ils prennent publiquement la parole pour sensibiliser leurs communautés respectives de Guédiawaye et des Parcelles Assainies, dans l’espoir de restaurer le calme autour de l’arène.