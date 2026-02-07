Un homme lance une grenade dans un institut de beauté…à Grenoble

Les faits se sont déroulés ce vendredi à Grenoble, en Isère.

Vers 15H00, deux hommes ont pénétré dans un institut de beauté et l’un d’eux a jeté une grenade à l’intérieur, avant de prendre la fuite

Six personnes, dont un enfant de cinq ans, ont été blessées. Les deux auteurs présumés sont encore en fuite.

« J’ai entendu une femme crier, puis un grand boum. Je suis allée voir à la fenêtre et une femme était devant la boutique. Elle semblait en état de choc. Puis les pompiers sont arrivés et le secteur a été bouclé », a témoigné une riveraine.

Source : F D