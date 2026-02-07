Elle rencontre un homme sur une appli…ce qu’elle va subir est monstrueux

Mickaël Martinez a comparu devant la cour criminelle du Puy-de-Dôme pour des faits de viols sur mineure de moins de 15 ans.

Une adolescente de 14 ans a rencontré ce trentenaire sur un site de rencontres pour adeptes de sadomasochisme.

À partir de décembre 2022, ils se donnaient rendez-vous, une fois par mois, dans un Airbnb. En plus de leurs relations sexuelles, l’homme a imposé à la jeune fille des punitions et des humiliations.

La victime devait manger les déjections de son lapin ou encore se filmer en train de faire ses besoins.

Elle devait demander l’autorisation pour aller aux toilettes et avait l’obligation d’être géolocalisable.

Ces règles et jeux sexuels étaient consignés régulièrement sur un cahier de soumission, retrouvé plus tard par la belle-mère de l’ado dans sa chambre.

Lors de la perquisition du domicile de l’accusé en novembre 2023, des objets à caractère sexuels ont été découverts, notamment des couches pour bébé, une tétine, des martinets, et des fouets.

À la barre, Mickaël Martinez a juré qu’il pensait que la victime était majeure.

Cet homme de 36 ans, déjà condamné par le passé pour détention d’images pédopornographiques, a été condamné mardi à 7 ans de réclusion criminelle.

Source : F D