Pastef contre Macky Sall…Bataille autour du siège onusien

La diplomatie sénégalaise navigue en eaux troubles depuis la visite officielle du président Bassirou Diomaye Faye à Brazzaville. Ce qui devait être un voyage de renforcement bilatéral a muté en une vive polémique nationale. En cause : la possible candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, un scénario qui, bien que non officialisé par Dakar, suscite une levée de boucliers sans précédent chez les partisans du nouveau pouvoir.

Le malaise est né de séquences diffusées par les médias congolais suggérant un soutien tacite du Sénégal à son ancien dirigeant. À Dakar, la réaction du camp présidentiel a été immédiate et tranchante. Le député Guy Marius Sagna, figure de proue du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), a fustigé une telle perspective, la qualifiant de « trahison à l’égard des martyrs ». Pour lui, soutenir Macky Sall reviendrait à effacer les cicatrices des tensions politiques de 2021-2024, marquées par des pertes en vies humaines et des vagues d’incarcérations.

Cette hostilité n’est pas uniquement émotionnelle ; elle est profondément politique. Pour le régime de Pastef, empêcher Macky Sall d’accéder à un poste de cette stature internationale est une question de cohérence. Le gouvernement actuel s’est construit sur la promesse de la « reddition des comptes » et de la rupture. Offrir l’onction de l’État à l’ancien président pour le sommet de la diplomatie mondiale serait perçu par leur base électorale comme un reniement total des sacrifices consentis pour l’alternance.

Seydi Gassama, directeur d’Amnesty International Sénégal, a emboîté le pas aux politiques en rappelant que le prestige international d’un candidat doit être corrélé à son bilan en matière de droits humains. Selon lui, le Sénégal ne peut porter une candidature qui ferait fi des attentes de justice des familles de victimes. Cette pression de la société civile réduit considérablement la marge de manœuvre du président Faye, coincé entre l’usage diplomatique et la réalité politique interne.

Du côté de l’ancien chef d’État, la stratégie est celle d’une attente active. Lors de récentes interventions, Macky Sall a admis l’intérêt de plusieurs pays pour sa candidature, tout en conditionnant son entrée en lice par un consensus africain et le soutien du Conseil de sécurité. Il mise sur son bilan à la tête de l’Union africaine (2022-2023) et son plaidoyer pour la réforme du multilatéralisme pour s’imposer comme le candidat du Sud global.

Toutefois, les règles de l’ONU sont claires : une candidature doit normalement être portée et présentée par l’État d’origine. Or, le climat actuel à Dakar suggère que le régime de Pastef n’a aucune intention de jouer les facilitateurs. Au contraire, des voix influentes au sein du pouvoir estiment que l’ancien président ne possède pas « l’intégrité impeccable » requise pour succéder à António Guterres, verrouillant ainsi la porte à un parrainage officiel.

Cette situation place la présidence sénégalaise dans une position inconfortable. Un refus explicite de soutenir un compatriote pourrait être interprété à l’étranger comme un manque de solidarité nationale ou une « petite » politique. À l’inverse, un soutien, même timide, provoquerait une déflagration politique majeure au sein de la coalition au pouvoir, où Macky Sall reste l’adversaire à abattre.

Pour l’heure, le gouvernement observe un silence prudent. Aucune note officielle n’est venue confirmer ou infirmer les bruits de couloirs de Brazzaville. Mais le débat, lui, est bien installé. Il révèle une fracture profonde : là où Macky Sall voit une suite logique à sa carrière internationale, ses détracteurs y voient une impunité déguisée sous les dorures des Nations unies.

L’enjeu dépasse désormais la simple ambition d’un homme. Il interroge la capacité du nouveau régime sénégalais à séparer les ressentiments intérieurs des intérêts stratégiques de l’État sur la scène mondiale. Si la candidature venait à se formaliser, elle constituerait le test de maturité diplomatique le plus complexe pour le duo Diomaye-Sonko depuis leur arrivée au pouvoir.

