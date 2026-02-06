Cissé Kane Ndao nommé Directeur de Cabinet du Président de la FSF

Cissé Kane Ndao entre dans l’histoire de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Nommé Directeur de Cabinet du Président de la FSF, Abdoulaye Fall, il devient le premier occupant de ce poste. Dans une déclaration partagée sur ses réseaux sociaux, il a exprimé sa gratitude envers le Président pour la confiance qui lui est accordée.

« Je remercie profondément Monsieur Abdoulaye Fall et implore Allah SWT qu’Il me donne la capacité de remplir ma mission avec succès, à la hauteur de l’espoir et de la confiance qu’il me témoigne par ce grand honneur », a-t-il déclaré.

Cette nomination marque une étape importante dans l’histoire de la Fédération et ouvre de nouvelles perspectives pour l’organisation, avec un cadre expérimenté désormais chargé d’assister directement le Président dans la gestion quotidienne et stratégique de la FSF.