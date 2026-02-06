Affaire des bourses : Le MONJER interpelle l’État sur la situation des étudiants

Le Mouvement National des Jeunes de la République des Valeurs (MONJER) a exprimé, dans un communiqué rendu public le 6 février 2026 à Dakar, ses préoccupations concernant la situation des étudiants sénégalais, marquée par des retards dans le paiement des bourses et par des conditions de vie jugées précaires.

Selon le mouvement, les étudiants sont confrontés à des difficultés financières persistantes, aggravées par l’annonce de nouvelles dispositions prises sans concertation préalable. Le MONJER estime que cette approche pose la question de la prise en compte des préoccupations étudiantes dans l’élaboration des politiques publiques liées à l’enseignement supérieur.

Le communiqué souligne l’importance des bourses universitaires dans l’accès à l’enseignement supérieur, considérant l’éducation comme un investissement pour le développement national. Le mouvement relève que des dysfonctionnements dans le paiement régulier des bourses peuvent avoir des conséquences sur le parcours académique et social des étudiants.

Par ailleurs, le MONJER établit un contraste entre la situation des étudiants et certaines dépenses publiques, notamment l’acquisition de véhicules officiels et l’allocation de fonds institutionnels. À ce titre, il cite une budgétisation d’environ 200 millions de francs CFA pour un véhicule blindé destiné au président de l’Assemblée nationale, estimant que ces ressources pourraient être orientées vers des priorités sociales telles que le soutien aux étudiants.

Le mouvement s’est également prononcé sur les débats relatifs à une éventuelle suppression des bourses universitaires. Il critique les comparaisons faites avec certains pays occidentaux, estimant que le contexte socio-économique sénégalais diffère et que les bourses jouent un rôle important dans la réduction des inégalités d’accès à l’enseignement supérieur.

Le MONJER appelle les autorités à accorder une attention particulière aux questions liées à la jeunesse, à l’éducation et à la justice sociale, et à garantir un paiement régulier des bourses universitaires. Le mouvement invite également à une réorientation des priorités budgétaires en faveur de l’investissement humain.