Kaolack : Trois individus interpellés pour proxénétisme et séquestration

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a procédé, le 4 février 2026, à l’interpellation de trois individus pour des faits de proxénétisme, complicité et défaut d’inscription au fichier sanitaire et social.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’une plainte déposée par une mère de famille, qui signalait la séquestration présumée de sa fille dans un local servant à des activités de débauche. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été retenue contre son gré et contrainte à des rencontres tarifées organisées par un individu présenté comme le principal mis en cause.

Entendue lors de son audition préliminaire, la victime a affirmé avoir subi des abus et a maintenu ses accusations de séquestration. Elle a toutefois reconnu l’exercice clandestin de la prostitution, expliquant son défaut de carnet sanitaire par le caractère récent de son activité. Elle a également déclaré s’engager à régulariser sa situation administrative et sanitaire dès sa remise en liberté.

La fouille corporelle du principal suspect a permis la saisie d’une somme d’argent jugée d’origine suspecte. Interpellé en flagrant délit sur les lieux, celui-ci a reconnu les faits de proxénétisme, notamment l’usage de verrous destinés à contrôler les accès à la chambre où se déroulaient les activités. Il a cependant nié sa qualité de client.

Les deux autres personnes interpellées ont, pour leur part, nié toute implication directe dans les faits reprochés. Elles ont déclaré n’intervenir que pour la livraison de nourriture, sur instruction du mis en cause principal.

Après notification de leurs droits, notamment à l’assistance d’un conseil, les trois individus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur réelle de ce réseau et d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées.