UGB : Le CROUS ferme temporairement les restaurants universitaires

Les restaurants universitaires du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) de l’Université Gaston Berger (UGB) seront temporairement fermés à compter du vendredi 6 février 2026, après le dîner. L’annonce a été faite à travers un communiqué officiel signé par la direction de l’institution.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par les « Journées Sans Tickets » (JST) de 48 heures renouvelables, décrétées par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL). Selon le CROUS, ces actions ont fortement perturbé le fonctionnement normal du service de restauration universitaire.

Dans son communiqué, la direction explique que les efforts conjoints déployés par l’État et le CROUS pour assurer un service de restauration continu et de qualité sont sérieusement compromis par des actes qualifiés de répétitifs et assimilés à du sabotage. Face à cette situation, les autorités ont jugé nécessaire de procéder à une fermeture provisoire des restaurants universitaires.

Toutefois, le CROUS de Saint-Louis se dit disposé à engager un dialogue social constructif avec l’ensemble des parties prenantes, dans l’optique de parvenir à une reprise rapide des activités dans un climat apaisé.

La date de réouverture des restaurants universitaires sera communiquée ultérieurement, précise la note officielle largement diffusée au sein de la communauté universitaire.