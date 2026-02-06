Fin de cavale pour un « multiplicateur de billets » sur TikTok

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a mis fin à la cavale d’un individu devenu tristement célèbre sur le réseau social TikTok, où il se présentait comme un « multiplicateur de billets ». Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, charlatanisme, vol en réunion avec violence, ainsi que pour usage d’armes blanche et à feu.

L’affaire débute en 2024 sur TikTok. À travers des vidéos soigneusement mises en scène, le suspect exhibait des liasses de billets et promettait des richesses miraculeuses à ses abonnés. Séduit par ces publications, un couple prend contact avec lui et s’acquitte d’une première « consultation » payée par transfert mobile.

Très vite, l’escroc propose un marché alléchant : transformer la somme de 4,1 millions de francs CFA en 575 millions de francs CFA. Convaincu, le couple accepte et est invité à Kaolack pour la suite de l’opération. S’ensuit alors un parcours pour le moins inhabituel : passage par une station EDK, puis par la localité de Sibassor, avant un ultime trajet en calèche en pleine brousse.

Sur place, la situation prend une tournure inquiétante. Le guide disparaît subitement, laissant place à un complice armé d’une machette. Peu après, le principal mis en cause surgit, brandissant une arme à feu. Prétextant un rituel nécessaire pour « libérer » les valises de billets prétendument éparpillées au sol, il exige une somme supplémentaire de trois millions de francs CFA destinée à l’achat de parfums mystiques. Face au refus du plaignant, l’individu disparaît avec l’argent initial.

Après les faits, le suspect prend la fuite vers la Gambie. Un signalement est alors émis via Interpol. Il sera finalement localisé à Pikine, avant d’être interpellé par les éléments de la Sûreté urbaine à Guédiawaye.

Lors de son interrogatoire, le mis en cause est passé aux aveux. Il a notamment tenté de justifier la détention de son arme à feu sans autorisation en affirmant vouloir « tester l’efficacité de ses gris-gris ». Placé en garde à vue, il devra répondre de ses actes devant la justice, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.