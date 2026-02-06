Tensions à l’UCAD : Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre

Des heurts sont signalés depuis la veille à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où des étudiants sont entrés en confrontation avec les forces de défense et de sécurité (FDS).

À l’origine de ces troubles, une manifestation estudiantine dénonçant le retard dans le paiement des bourses, la fermeture des restaurants universitaires en pleine session d’examens, ainsi que des rappels financiers jugés contraignants. La situation a conduit à la suspension des cours et à de fortes perturbations de la circulation autour du campus universitaire.

Le climat reste tendu et, à ce stade, aucun bilan officiel n’a été communiqué par les autorités compétentes.

Les étudiants appellent à l’instauration d’un dialogue concret avec les pouvoirs publics afin de trouver des solutions durables aux difficultés liées aux allocations d’études.