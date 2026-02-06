Tentative de cambriolage à Grand Yoff : Deux individus interpellés par la police

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le mercredi 5 février 2026, à l’interpellation de deux individus pour tentative de cambriolage, à l’issue d’une patrouille de sécurisation menée dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine.

Les faits se sont déroulés aux HLM Grand Yoff, à proximité du collège Hyacinthe Thiandoum. Au cours de leur mission, les agents ont surpris un groupe de trois individus en flagrant délit, alors qu’ils tentaient de forcer la porte d’un salon de coiffure et de vente de perruques. Les suspects s’acharnaient sur les cadenas de l’établissement et avaient déjà réussi à sectionner les premiers dispositifs de sécurité.

À la vue des forces de l’ordre, les mis en cause ont tenté de prendre la fuite. Une course-poursuite s’est alors engagée, permettant l’arrestation de deux des trois individus, le troisième ayant réussi à s’échapper.

Interpellés et conduits au commissariat, les deux suspects ont reconnu leur intention de cambrioler le salon. Ramenés sur les lieux pour les besoins de l’enquête, ils ont conduit les policiers à la saisie d’une barre à mine, utilisée pour forcer l’accès à l’établissement. L’outil a été placé sous scellés.

Une enquête est en cours afin de retrouver le troisième individu en fuite et de déterminer l’éventuelle implication des mis en cause dans d’autres faits similaires dans le secteur.