Jaxaay : Interpellation pour trafic de psychotropes et usurpation de fonction

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles et Niacourab a procédé, le 4 février 2026, à l’interpellation d’un individu pour faux et usage de faux en écriture, trafic illicite de médicaments et usurpation de fonction.

L’affaire a débuté à la suite de la vigilance du propriétaire d’une pharmacie située à Jaxaay, qui a alerté les services de police après la présentation d’une ordonnance jugée suspecte par un client. Afin de permettre l’intervention des forces de l’ordre, le pharmacien a usé d’un subterfuge en demandant au suspect de repasser à 16 heures, évoquant une rupture de stock.

Cette collaboration a permis aux policiers de mettre en place un dispositif de surveillance et d’interpeller le mis en cause lors de son retour à la pharmacie. Interrogé sur l’origine de l’ordonnance, le suspect, identifié comme conducteur de moto-jakarta, a déclaré avoir été mandaté par un client rencontré devant un centre hospitalier.

Cependant, les vérifications effectuées sur place ont rapidement infirmé ses déclarations. Aucun client correspondant n’a été retrouvé et aucun médecin portant le nom figurant sur l’ordonnance n’exerce au sein de l’établissement hospitalier mentionné.

La fouille corporelle effectuée au commissariat a permis de découvrir plusieurs autres ordonnances falsifiées dissimulées dans les poches du suspect. Selon le pharmacien, les produits recherchés étaient des médicaments psychotropes dont la délivrance est strictement encadrée par la réglementation en vigueur. Utilisés en dehors d’une prescription médicale régulière, ces produits sont assimilés à des stupéfiants.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’origine des faux documents, l’ampleur du trafic et d’éventuelles complicités.